Unione e tradizione a Trontano: il Carnevale celebra il Garatun e la Scanaa

A Trontano per Carnevale c'è attesa di conoscere chi impersonerà il Garatun e la Scanaa. Sabato primo marzo il ritrovo è previsto alle 15.30 in piazza. Seguirà la sfilata delle maschere a cura del gruppo folk con in testa il Garatun e la Scanaa le maschere tipiche del paese verso il municipio.

Il sindaco simbolicamente celebrerà il matrimonio e consegnerà agli sposi le chiavi del Carnevale. Alle 16 giochi per bambini nel salone delle feste. Tra questi la pentolaccia un gioco tradizionale in cui i partecipanti, bendati e armati di un bastone devono rompere un contenitore sospeso pieno di dolci. Alle 18 distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola. Alle 20.30 tombolata a premi.

Le caselle sono disponibili al bar trattoria della Stazione oppure durante la serata a 5 euro l'una. In palio un buono del valore di 200 euro. Alle 22 dj set con Chaos in the Street. Una curiosità sul Garatun e la Scanaa: rappresentano due giovani di frazioni diverse che si sposano simbolicamente per rappresentare l'unione della Comunità.

Un tempo i matrimoni avvenivano tra persone della stessa frazione, spesso per motivi economici evitando di suddividere il già scarso terreno coltivabile. Il Garatun simboleggia gli abitanti delle frazioni a est verso Verigo. Mentre la Scanaa quelli del Castello e delle frazioni a ovest.