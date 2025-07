Crodo celebra Santa Lupercilla: quattro giorni di tradizione e musica

Torna anche quest'anno a Crodo l’attesa festa patronale dedicata a Santa Lupercilla, con un programma ricco di appuntamenti che animeranno il paese da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025, tra spiritualità, musica, tradizione e convivialità.

Il via sarà giovedì 10 luglio alle 20.45, con la processione solenne per le vie del paese, in partenza dalla chiesa parrocchiale, che accompagnerà la reliquia della santa in un momento sentito e partecipato dalla comunità.

Venerdì 11 luglio spazio alla musica con il concerto congiunto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Crodo e del Corpo Musicale San Rocco di Premia, in programma alle 21.00 presso il Foro Boario.

Sabato 12 luglio si apriranno le attività nell’area feste di piazza Don Paggi (zona latteria): dalle 12.00, apertura degli stand; nel pomeriggio, alle 14.00, il ritrovo dei bikers; mentre la serata sarà all’insegna del gusto e della musica con fritto misto alle 19.00 e il concerto degli Escape Band dalle 21.00.

Domenica 13 luglio il programma entrerà nel vivo già dal mattino: alle 10.00, l’intrattenimento con il Corpo Musicale S. Cecilia e, a seguire, alle 10.30, la Messa solenne presieduta da don Giorgio Allegri, in occasione del suo decimo anniversario di ordinazione presbiteriale. Alle 12.00 si riaprirà l’area feste con il pranzo a base di polenta degli Alpini, mentre nel pomeriggio – a partire dalle 15.00 – sono previste attività per bambini, un torneo di carte a cura dell’associazione Uno Sguardo Un Aiuto e un torneo di calcetto balilla. La serata conclusiva, alle 21.00, sarà affidata alla musica da ballo con Ketty Liscio, per chiudere la festa in allegria.