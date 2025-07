Festa della Madonna della Crosa: a Fomarco cinque giorni tra musica e tradizione

Da venerdì 11 a lunedì 14 luglio 2025 torna la Festa della Madonna della Crosa a Fomarco di Pieve Vergonte. Quattro giorni all’insegna di musica, tradizione, buon cibo e divertimento per tutte le età, con un ricco programma che propone grandi orchestre tutte le sere, appuntamenti religiosi, giochi per bambini e un’ampia offerta gastronomica.

Il tutto si svolgerà in una splendida location immersa nel verde, con numerosi posti a sedere al coperto e un’accoglienza culinaria che propone le celebri costine alla griglia, piatti della cucina casalinga e uno spazio cocktail attivo ogni sera.

La festa prenderà il via giovedì 10 luglio alle ore 21:00 con la accensione della Croce.

Venerdì 11, alle 18:00, apertura ufficiale della festa; alle 20:00 la camminata non competitiva "Crosa in corsa" lungo i sentieri attorno alla festa; alle 21:00 serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “Tikozzi Band”, seguita dall’intrattenimento musicale dei dj Garro & Mella in collaborazione con Ossola Events.

Sabato 12 luglio, la festa si apre alle 16:00, con la serata danzante dalle 21:00 animata dall’Orchestra Spettacolo “Nadia Nadì”.

Domenica 13 luglio si comincia alle 09:00. Alle 11:00 si celebra la Santa Messa con la partecipazione della Corale, seguita alle 12:00 dal tradizionale pranzo sotto ai castagni. Dalle 14:30 si esibisce il Corpo Musicale di Fomarco, seguito alle 15:00 dal Santo Rosario. Alle 17:00 è previsto l’intrattenimento musicale con la Otto Street Band, mentre la serata danzante delle 21:00 sarà affidata all’Orchestra Spettacolo “Marianna Rubacuori”.

Lunedì 14 luglio, giornata conclusiva, apertura alle 14:00 con giochi e premi per bambini. Alle 18:00 si celebra la Santa Messa in ricordo dei defunti del Comitato Crosa e, infine, dalle 21:00, gran finale con l’Orchestra Spettacolo “Paolo Bertoli”.