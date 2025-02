Varata la seconda campata del ponte della Vigezzina, Borghi: "Opera significativa"

È stata varata oggi, lunedì 24 febbraio, la seconda campata del nuovo ponte della ferrovia Vigezzina – Centovalli sul fiume Toce a Domodossola. L’opera è stata finanziata nell’aprile 2020 dal ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Al varo era presente anche il senatore Enrico Borghi. “Un deciso passo in avanti per la modernizzazione della rete ferroviaria locale, con valenza internazionale – le sue parole -. Un altro tassello di un lavoro condotto in questi anni. Complimenti a chi ha operato per la realizzazione di questa opera significativa”.