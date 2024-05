Dall'Antartide all'Africa con le foto di Nicola Paltani

­Sarà Nicola Paltani l’ospite de La Cinefoto di Domodossola. Venerdì 3 maggio, ore 21, nella sede dell’associazione domese, Paltani proporrà immagini su Antartide, Kenya e Tanzania. Le foto scattate in Antartide mostrano una terra popolata da una straordinaria fauna selvatica e circondata da paesaggi in cui regnano ghiaccio e neve, dove l'azzurro dei ghiacciai si fonde con il bianco delle distese innevate. Poi il viaggio in Kenya e Tanzania tra le savane infinite e le foreste lussureggianti in occasione della "grande migrazione".