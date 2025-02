Progetto Trova Ch-It, Ferroni: "Ci aspettiamo ricadute positive in tutta l'Ossola"

L’amministrazione di Crevoladossola ha dato ufficialmente il via al progetto Interreg Trova Ch-It, che prevede la realizzazione di una serie di percorsi turistici tra l’Ossola e la Valle Maggia, comprensivi di bivacchi in quota, con punto d’arrivo alla torre napoleonica di Crevoladossola, che sarà restaurata e adibita a struttura ricettiva extra-alberghiera. Il progetto vede come capofila italiano il comune di Crevoladossola, mentre per la Svizzera Antenna Vallemaggia.

“Si tratta di un'iniziativa che unisce storia e innovazione, da cui ci aspettiamo un’importante ricaduta turistica ed economica per tutto il territorio ossolano – le parole del sindaco Giorgio Ferroni -. L'obiettivo è non solo il recupero di edifici e percorsi, ma anche la rivitalizzazione di un sistema di relazioni economiche e sociali che in passato hanno caratterizzato la Valle Maggia e l’Ossola, attraverso il collegamento con l’alpe Cravariola, suddivisa fra i comuni di Crevoladossola, Montecrestese e Crodo”.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e, per quanto riguarda Crevoladossola, prevede una spesa di circa 800mila euro, con un contributo di 700mila euro dall’Unione Europea. “È un risultato importante, che ci riempie di orgoglio, vista la rilevanza storica e simbolica della torre del ponte di Crevola per tutta l’Ossola – prosegue il primo cittadino crevolese -. È anche un nuovo punto di partenza, perché ci pone di fronte a nuove sfide legate alla gestione della torre, alla valorizzazione della rete di percorsi e al mantenimento attivo e vitale delle connessioni tra l’Ossola e il Cantone Ticino”.

Il progetto vede la collaborazione dei due comuni capofila con diversi altri enti, tra cui il comune di Crodo, il comune e la Pro Loco di Montecrestese, l’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e l’associazione Ars.Uni.Vco Ets. I partner svizzeri coinvolti includono il comune di Campo Vallemaggia, il patriziato di Campo Vallemaggia, l'associazione Val Rovana e l'associazione Via Alta Vallemaggia, con il supporto dell'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

Nel corso degli ultimi anni, la Valle Ossola e la Vallemaggia hanno intrapreso iniziative volte a promuovere un turismo responsabile e di qualità. Progetti come la "Via Alta Vallemaggia" e i "Sentieri degli Spalloni" hanno permesso di scoprire angoli inesplorati di queste valli, offrendo ai turisti esperienze autentiche. Il progetto Trova Ch-It mira a consolidare questa tendenza, sviluppando un collegamento escursionistico integrato tra i due versanti, con un percorso che congiunge Cimalmotto (Vallemaggia) e Montecrestese (Ossola). Il progetto prevede la creazione di una “bretella” escursionistica che, passando attraverso Crodo e Crevoladossola, collegherà successivamente la stazione internazionale di Domodossola e la ferrovia Centovalli, dando vita a una nuova opportunità turistica che favorirà l'interconnessione tra i due territori.