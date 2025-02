A Villette rinasce il parco giochi FOTO

Nuova vita per il parco giochi. Grazie al lavoro di un bel gruppo di volontari della Pro Loco e non solo, il parco giochi situato nell'area verde delle scuole primaria e dell'infanzia di Villette è stato completamente rimesso a nuovo. I volontari hanno lavorato per un'intera domenica, condividendo professionalità, impegno e l'allegria del tempo in compagnia, rinfrancati poi dal pranzo sociale che nel frattempo la componente femminile dell'associazione aveva preparato. A gennaio i ragazzi della Pro Loco avevano già provveduto a posare il defibrillatore (donato dell'associazione stessa) nei pressi dell'ambulatorio e la cassetta di pronto soccorso presso il salone delle scuole utilizzato per le manifestazioni.

“Ancora una volta il volontariato si è dimostrato la risorsa che può fare la differenza nelle nostre piccole comunità e quindi, a tutte le persone che dedicano il proprio tempo al paese, un sentito grazie”, le parole della sindaca Monica Balassi.