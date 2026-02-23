Dieci defibrillatori ai Vigili del fuoco del Vco: il Ministero ringrazia

Un gesto concreto a sostegno della sicurezza e del soccorso sul territorio. I Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola hanno ricevuto una lettera di ringraziamento dal Ministero dell’Interno per la donazione di dieci defibrillatori semiautomatici esterni destinati ai distaccamenti volontari e al Comando provinciale nell’ambito del progetto “Soccorso Sicuro”, realizzato in soli sei mesi.

Il Comandante provinciale, Onofrio Lorusso, ha voluto esprimere un ringraziamento speciale a Salvatore Ranieri, conosciuto come il “Cantante della Solidarietà”, per aver concretizzato in tempi rapidi l’importante iniziativa benefica. I dieci dispositivi sono stati consegnati al termine di altrettanti eventi solidali alle squadre dei distaccamenti volontari e, in occasione della festività di Santa Barbara, anche alla sede centrale di Verbania, dove uno dei defibrillatori completerà l’allestimento dell’automezzo Ucl, utilizzato come Posto di Comando Avanzato nelle emergenze.

Nel messaggio di ringraziamento si estende la gratitudine anche a Paolo Azzi e allo stesso Ranieri per l’impegno quotidiano a servizio della collettività, confermando la disponibilità a future collaborazioni nelle attività di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza.

Soddisfatto Salvatore Ranieri, che ha sottolineato come il progetto sia stato portato a termine in tempi brevi grazie alla collaborazione di Thomas Ottina, responsabile dei volontari, e al supporto di numerose realtà del territorio: Corriamo per un Sorriso, Associazione Vigezzo Ti Aiuta, Pro Loco di Varzo in ricordo della piccola Matilde Magliocco, Associazione Matibellula, Comitato 10 Febbraio di Verbania e Avis Ossolana.

Un esempio di sinergia tra istituzioni, volontariato e associazionismo che rafforza la rete di protezione e intervento a beneficio di tutta la comunità.