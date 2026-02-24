Claudio Fiora apre il 2026 con una vittoria alla Cocktail Competition Tiki di Torino

Inizio d’anno nel segno del successo per l'ossolano Claudio Fiora, bar manager e socio di Abi Professional, che apre il 2026 con un’importante vittoria ottenuta insieme allo sponsor Bonaventura Maschio.

La giornata di lunedì 23 febbraio, ha visto svolgersi a Torino la Cocktail Competition dedicata alla categoria Tiki, ospitata nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. L’evento ha riunito diverse associazioni professionistiche del settore, che si sono sfidate a colpi di shaker, creatività e tecnica dietro al bancone, dando vita a una competizione intensa e spettacolare.

Per Claudio Fiora è arrivata una vittoria significativa, che rappresenta il primo traguardo dell’anno e al tempo stesso un segnale chiaro delle ambizioni per i mesi a venire. Il bar manager prosegue infatti un percorso fatto di competizioni e riconoscimenti, consolidando la propria presenza nel panorama nazionale dei professionisti del bar.

Il calendario dei prossimi appuntamenti è già fitto. Il 17 marzo è in programma a Tognon la competizione “Grappa e Neve”, organizzata da Aibes, altro momento importante di confronto tra professionisti del settore.

Successivamente, il 21 aprile, l’attenzione si sposterà in Sardegna: nella cornice di Porto Cervo si terrà il Campionato Italiano di Abi Professional, una delle competizioni più attese dell’anno per il mondo del bartending.