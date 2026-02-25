Cava Fontana Verde: lavori di recupero ambientale entro agosto 2026

Arriva la risposta all’interrogazione presentata il 20 gennaio dal gruppo consiliare Uniti per Villa in merito alla messa in sicurezza della Cava Fontana Verde, a sette anni dalla presa d’atto della conclusione dell’attività estrattiva.
La comunicazione è stata trasmessa al gruppo consiliare di minoranza il 17 febbraio e richiama un provvedimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola datato 8 agosto 2025, pubblicato tra gli atti dirigenziali. In quella determinazione, la dirigente di settore Antonella Costa indica come termine per l’intervento di recupero ambientale un anno dalla data dell’atto.
Alla luce di quanto riportato nel documento provinciale, i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area della Cava Fontana Verde dovrebbero quindi concludersi entro l’8 agosto 2026.
Il gruppo consiliare Uniti per Villa, nel ringraziare il sindaco per la risposta fornita, prende atto delle tempistiche indicate e del percorso avviato per il recupero ambientale del sito.