Case popolari, incontro in prefettura tra Atc e sindaci sul tema della morosità

Si è tenuto il 26 febbraio, in Prefettura, un incontro sul tema della morosità degli inquilini occupanti alloggi Erp, che ha visto la presenza della regione Piemonte, dell’azienda territoriale per la casa del Piemonte Nord, dei rappresentanti dei tre consorzi dei servizi sociali e dei sindaci di Verbania Giandomenico Albertella, di Omegna Daniele Berio, di Gravellona Toce Gianni Morandi e di Villadossola Bruno Toscani.

Il problema in argomento, che per il comune di Villadossola rappresenta una criticità determinata dal rapporto fra numero di alloggi e abitanti residenti, è stato rappresentato e condiviso da parte di tutti i sindaci presenti come un grande problema per le responsabilità economiche solidali, dal punto di vista urbanistico per l’incuria nella manutenzione delle case e sotto il profilo sociale.

Per tanti degli occupanti si paventa la procedura di decadenza che comporta il successivo sgombero degli alloggi, con le ripercussioni socioassistenziali che si possono prevedere e che ricadranno di nuovo fra le competenze dei comuni. I consorzi sociali presenti hanno sottolineato l’attenzione profusa per la risoluzione del problema, che li ha visti in prima linea nel capire le specifiche situazioni di disagio e cercare di intervenire sui diversi fronti.

Il sindaco di Verbania ha proposto di avviare un’azione collettiva con Anci Regione per trovare soluzioni a tutela di tutte le parti.