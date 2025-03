Fascicolo sanitario elettronico, un corso per orientarsi nell'utilizzo

Il Centro Servizi per il Territorio Novara e Vco propone un corso, aperto a tutti i cittadini maggiorenni, per imparare a orientarsi nell’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (Fse), il nuovo strumento digitale che rende accessibili in formato elettronico tutte le informazioni sanitarie e sociosanitarie di ogni persona.

Si tratta di un dossier elettronico che contiene dati relativi alla storia clinica del cittadino, che permette una visione completa e integrata delle informazioni sanitarie necessarie per migliorare l'assistenza e la cura medica. L’obiettivo dell’incontro proposto dal Cst è quello di aiutare i cittadini a conoscere e utilizzare al meglio il portale Salute Piemonte, il punto di accesso unico per la nostra regione per consultare la storia clinica e per gestire i documenti e i dati che costituiscono il fascicolo sanitario elettronico.

Il corso ha una durata di circa un’ora ed è tenuto da una facilitatrice digitale di Novara Facile. L’incontro si tiene il 12 marzo ed è possibile partecipare sia in presenza, alle 10.30 presso la sede del Cst di Novara (in corso Cavallotti 9), oppure da remoto alle 18.00. In entrambi i casi la partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione compilando l’apposito modulo online, oppure via mail all’indirizzo comunicazione.novara@ciesseti.eu o telefonicamente al numero 339 7972171, indicando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale.

L'incontro ha il patrocinio di Asl Novara e dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Novara.