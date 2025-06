Fdi: Zappalà sul referendum sanità, “Un costo inutile di 30 milioni per i cittadini, siamo per il primato del pubblico”

“Non si parla di corde in casa degli impiccati.” Con questa frase, Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vice presidente della Commissione Sanità, ha aperto il suo intervento in aula durante il Consiglio regionale, richiamando l’educazione ricevuta dal padre.

Zappalà ha espresso il proprio disappunto per il dibattito seguito ai referendum e la partecipazione record più bassa nella storia, sottolineando come l’opposizione abbia cercato di sfruttare i voti per fare propaganda, alimentando steccati ideologici e facendo pagare il costo della consultazione ai cittadini, per una spesa di quasi 400 milioni di euro complessivi a livello nazionale.

Il consigliere di FdI ha attaccato la sinistra per aver accusato il centrodestra di voler impedire la parola ai cittadini sul referendum che propone di abrogare la norma regionale che consente alle Asl di costituire società miste pubblico-private per la gestione dei servizi sanitari.

“È il referendum più inutile della storia – ha affermato Zappalà – non per il merito, ma perché la materia è già disciplinata da una legge nazionale che vale su tutto il territorio. Anche se si svolgesse e si raggiungesse il quorum, nulla cambierebbe.” Ha poi ricordato come molti consiglieri di sinistra abbiano ammesso che il vero scopo del referendum è ribadire la volontà di difendere la sanità pubblica, obiettivo condiviso anche dalla maggioranza.

“Il nostro lavoro, con gli atti dell’assessorato e il nuovo piano socio-sanitario, mira proprio a rafforzare la sanità pubblica. Ma perché, se questo è l’obiettivo, obbligare i cittadini piemontesi a spendere 30 milioni di euro per un referendum che non cambia nulla? Questo è il vero paradosso”, ha concluso Zappalà.