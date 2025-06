Nallo: "La sanità pubblica è al collasso, ci si affida al privato: Vco e Novara oltre il 70%"

“L’ultima relazione della Corte dei Conti certifica ciò che denunciamo da mesi: la sanità pubblica piemontese è al collasso”. Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa per il Piemonte), in vista del dibattito in aula sull’abrogazione della legge 1/2012. “Posti letto insufficienti, medici di base e pediatri oltre il massimale, gettonisti ovunque. Ma soprattutto, un ricorso smisurato alla sanità privata accreditata. Il caso delle Asl del Vco e di Novara è emblematico: il pubblico garantisce solo il 30% dell’offerta complessiva, con una conseguente prevalenza di posti letto nelle strutture accreditate. Sono le stesse Asl in cui i pediatri hanno un numero medio di assistiti superiore ai massimali indicati sia nell’accordo nazionale del 2022 che nel 2024”.

“Quella norma – prosegue Nallo - ha aperto la strada alla privatizzazione strisciante del nostro sistema sanitario. È ora di invertire la rotta: difendere la sanità pubblica significa investire in personale, strutture e servizi di prossimità. Gravissimo anche il ricorso massiccio ai medici ‘gettonisti’, che nel 2022 è costato al Piemonte oltre 48 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2020. Un paradosso tutto italiano – sottolinea la consigliera regionale -: mancano i medici negli ospedali, ma si spendono cifre astronomiche per appaltare i turni a cooperative private, senza garanzie di continuità, qualità o controllo. Invece di assumere giovani medici, si alimenta un mercato parallelo fuori da ogni logica pubblica”.