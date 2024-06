Il coro Monterosa di Macugnaga festeggia i 60 anni

Sabato 15 giugno Macugnaga festeggia i 60 anni dalla fondazione del coro Monterosa. Per l’occasione è in programma, alle 10.00 la messa nella chiesa parrocchiale, in ricordo dei presidenti e coristi scomparsi. A seguire, alle 11.00 alla Kongresshaus, l’inaugurazione della mostra “60 anni di coro”, che rimarrà esposta fino a settembre. Al termine un aperitivo nella sede di Ana.

Alle 13.00, poi, il pranzo al ristorante Mondo d’Oro di Ceppo Morelli con buon cibo, canti e allegria. Per informazioni è possibile contattare i numeri 346 8528407 (Luigi) o al 348 2638429 (Stefano).