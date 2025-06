Pubblico-privato in Sanità, da Prima e Quarta Commissione via libera per l'abrogazione

La congiunta di Prima e Quarta Commissione ha licenziato per l’Aula, a maggioranza, il Ddl per l’abrogazione della normativa regionale sulle partnership pubblico-private nella gestione e amministrazione di strutture sanitarie (art 23 legge 12/2008 e legge 1/2012). La norma è oggetto di referendum abrogativo, promosso da Cgil, Ordine dei medici e Anaao. Resta in vigore la normativa quadro nazionale.

Nella seduta presieduta da Luigi Icardi, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha ricordato che la normativa “disciplina le sperimentazioni gestionali prevedendo che le Regioni autorizzino programmi di sperimentazione gestionale aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato”.

Ha poi elencato le sperimentazioni approvate nella nostra Regione: quella per la specializzazione del presidio ospedaliero di Omegna come Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) al fine di superare le criticità connesse con la precedente configurazione e gestione del presidio “Madonna del Popolo”, che “ha dato ottimi risultati ed è stata consolidata”. Poi quella dalle Aziende sanitarie Locali TO4 e TO2 per la gestione sia a fini sanitari che socio-sanitari e tramite società mista a capitale pubblico e privato (SAAPA – Società assistenza acuzie e post-acuzie) della struttura Hôpital du Piemont a Settimo Torinese destinata ad ospitare attività territoriali, residenziali e di ricovero in regime di post–acuzie per soddisfare il fabbisogno del bacino d’utenza dell’area territoriale delle citate Aziende Sanitarie, che è stata chiusa “con un risultato negativo”. Nel 2003, inoltre, la Regione Piemonte ha autorizzato il progetto di sperimentazione gestionale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo; sperimentazione cessata nel 2008 a seguito della costituzione della società a partecipazione pubblica totalitaria AMOS S.r.l.

Sono intervenuti diversi commissari per chiarimenti e domande.

Relatori del provvedimento sono stati nominati per la maggioranza Gianluca Godio (Fdi) e per l’opposizione Alice Ravinale (Avs), Mauro Salizzoni (Pd), Sarah Disabato (M5s).