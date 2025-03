Con Alberto Paleari "Un viaggio sentimentale nella Resistenza"

In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, lo scrittore Alberto Paleari pubblica un nuovo libro, “Viaggio sentimentale nella Resistenza”. Si tratta di una raccolta di quattro racconti, edita da MonteRosa edizioni, che a quel periodo storico rivolgono uno sguardo affettuoso e privo di retorica.

Paleari racconta una Resistenza studiata, amata e a lungo inseguita, ritrovata nella corrispondenza e nella memoria di una famiglia, ricercata passo dopo passo lungo i sentieri dei partigiani, ascoltata dagli scrittori che l’hanno vissuta. Quattro racconti in cui alla voce dell’autore si alternano quelle di Luigi Meneghello, Carlo Levi, Natalia Ginzburg e Patrick Leigh Fermor, scrittori oggi poco frequentati, ma che hanno vissuto e raccontato la Resistenza in maniera autentica e quanto mai attuali nel nostro tempo carico di incertezze.

Un giovane borghese decide di “andare in montagna” e unirsi alla brigata di stanza al Mottarone; una nipote ritrova la corrispondenza del nonno al confino a Ponza; un giovane Patrick Leigh Fermor si unisce ai partigiani di Creta per rapire un generale tedesco; una coppia in vacanza in Sardegna si immerge nella lettura dei “Piccoli maestri” di Luigi Meneghello.

Un libro per il nostro tempo, sulle tracce dei partigiani, “cercando libertà tra rupe e rupe".

Il libro è disponibile nelle librerie del Vco, online e presto in tutte librerie.