Eventi e iniziative culturali: il Vco punta sul volontariato

La Fondazione Comunitaria del Vco ha condotto un’indagine relativa agli eventi e alle attività culturali che animano il nostro territorio. Analizzando i dati relativi a 28 organizzatori di eventi ed attività culturali che si svolgono nel Vco, emerge un forte impegno della comunità, ed in particolare degli enti del terzo settore che operano in ambito culturale, nell’organizzare e riproporre anno dopo anno un calendario di eventi che spesso si è consolidato nel tempo.

Tale impegno si fonda, nella maggior parte dei casi, sulla partecipazione locale e sul volontariato. Sono ben 660 le persone coinvolte in associazioni di volontariato, di cui il 74% con un impegno superiore ad una giornata di lavoro ciascuno. Inoltre, sono oltre 67.500 le presenze totali agli eventi ed attività organizzate nel 2023 (erano 103.300 nel 2022, su un panel di 44 organizzazioni), il 63% delle quali strettamente locali.

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Comunitaria, il Vco risulta tra le prime province in Italia per percentuale di organizzazioni non-profit operanti nel sistema produttivo culturale e creativo sul totale delle imprese for-profit operanti nel medesimo settore (23,5%).

A fronte di una presenza importante e radicata ed un’altrettanto significativa volontà di dare il proprio contributo al mantenimento e alla crescita delle attività culturali locali, si evidenzia anche una certa fragilità strutturale e una ancora debole capacità di dialogare con il sistema turistico, sebbene si possano notare dei miglioramenti. Dall’indagine emerge infatti che l 25% degli organizzatori, al netto degli enti pubblici, ha una struttura stabile con almeno un dipendente, per un totale di 22 dipendenti sul territorio. Un numero in crescita rispetto al 2022 (17 dipendenti, 16% degli organizzatori con dipendenti), segno di un possibile irrobustimento, che andrà monitorato negli anni. Un dato poco positivo, in relazione al sistema turistico, riguarda il pubblico: solo il 9% è infatti composto da stranieri, a fronte di una fortissima presenza di turisti stranieri sul territorio.