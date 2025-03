Comunità energetiche, Uncem: "I comuni facciano attenzione alle truffe"

"Massima attenzione, suggeriamo ai comuni, alle truffe sulle comunità energetiche”. Così, in una nota, il presidente nazionale Uncem Marco Bussone. “Assurde le configurazioni nazionali, che chiedono ai comuni di aderire a Cer sparse per l'Italia. Troppe situazioni che puntano a illudere i comuni, troppe le proposte di millantatori. Abbiamo chiesto al Gse di mettere in guardia da chi invade i territori promettendo successo e risparmi. O da chi chiede tetti per fare fotovoltaico di fatto espropriando gli enti. Le Cer siano operazioni di comunità”.

“Devono essere fatte – prosegue Bussone - dentro unioni di comuni, unioni montane, comunità montane, comuni insieme e dentro strategie di Green Community per evitare di illudersi sull'energia facile e sui risparmi miracolosi. Evitiamo prese in giro. Con il ministero dell'ambiente e il Gse lavoriamo per evitare speculazioni e progetti facili. Tutto è complesso e Uncem lavora con Gse e rete nazionale delle agenzie energetiche locali per far fare bene le Cer ai territori, realmente comunitarie, volte realmente a contrastare la povertà energetica”.