Adunata Alpini 2025: il Vco sfila in prima fila a Biella

Mancano poco più di due mesi a quello che sarà uno degli eventi più rilevanti del 2025 in Piemonte, cioè l’adunata nazionale degli alpini, giunta alla 96esima edizione, in programma a Biella dal 9 all’11 maggio. Mentre la complessa macchina organizzativa sta andando avanti nella preparazione della manifestazione, oggi è stato diffusa una delle notizie più attese dagli alpini e dagli appassionati, cioè l’ordine di sfilamento dei gruppi in quello che è il momento clou dell’adunata, cioè il grande corteo che per tutta la giornata di domenica 11 maggio terrà l’attenzione catalizzata.

E nel corteo – che sarà aperto dalla fanfara e dalle rappresentanze istituzionali con i gonfaloni – i gruppi del novarese e del Vco avranno una posizione d’onore, subito prima dei biellesi, che come provincia organizzatrice chiuderanno la sfilata. I gruppi presenti saranno quelli di Novara, Domodossola, Intra e Omegna, che si muoveranno intorno alle 17 insieme agli altri gruppi piemontesi, a quelli della Liguria e della Valle d’Aosta. In coda al corteo, dopo il gruppo biellese, sfilerà la rappresentanza di Genova, città che ospiterà l’adunata nel 2026