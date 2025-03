Carnevale Domese: i numeri estratti per la lotteria

Il Comitato Pulenta e Sciuriuii comunica i numeri estratti per la lotteria del Carnevale Domese 2025. Tanti i premi assegnati, dai buoni spesa per supermercati e negozi a consumazioni in locali del centro, passando per prodotti, trattamenti ed esperienze in diverse attività commerciali cittadine. In allegato l’elenco completo dei numeri estratti. Per il ritiro dei premi contattare Marika al numero 349 6193154.