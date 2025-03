Echi del palcoscenico: la rassegna prosegue con "Il nome"

Venerdì 7 marzo alle 20.45 il cinema comunale di Malesco ospita un nuovo appuntamento con la rassegna “Echi del palcoscenico”. In scena lo spettacolo “Il nome”, a cura della compagnia Ants – Associazione Nella tana del suono – con la regia di Riccardo Nazzaroli.

“Il nome” è una commedia brillante che affronta tematiche profonde con ironia e intelligenza. La storia prende avvio da una cena tra amici e parenti, durante la quale Vincent Larchet, agente immobiliare, annuncia il nome scelto per il figlio in arrivo: Adolphe. Una decisione che scatena reazioni contrastanti, portando a una serie di discussioni e rivelazioni che metteranno a nudo i pensieri più nascosti dei protagonisti. Il dibattito si trasforma ben presto in un confronto acceso, in cui ideologie, pregiudizi e dinamiche familiari emergono in tutta la loro complessità, dando vita a uno spettacolo che alterna momenti di leggerezza e riflessione.

Lo spettacolo vede protagonisti in scena gli attori Monica Bianchi, Sara Caprera, Riccardo Guidetti, Eric Leiter e Luca Minoletti.