Lilt Vco e Farmacia Comunale uniscono le forze: nuovo spazio per la prevenzione a Domodossola

Un nuovo passo avanti nella lotta contro i tumori: la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (Lilt) Vco Aps Ets e la Farmacia Comunale di Domodossola hanno presentato oggi la loro convenzione, un accordo che punta a rafforzare l’informazione e i servizi di prevenzione per la popolazione dell’Ossola. i tratta di una convenzione tra i due enti per svolgere iniziative di informazione e servizi di prevenzione per la popolazione ossolana.

A presentare il patto collaborativo sono stati il presidente della Lilt Vco Vco Francesco Pesce e il presidente dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale Stefano Pasquali.

Lilt Vco, attiva da oltre 25 anni sul territorio, è impegnata nella prevenzione oncologica attraverso campagne di sensibilizzazione, supporto psico-oncologico e assistenza ai malati e alle loro famiglie. La Farmacia Comunale, in qualità di ente speciale del Comune, ha scelto di ampliare il proprio ruolo diventando un punto di riferimento per la prevenzione sanitaria.

“Il senso di questa convenzione – ha detto il presidente della Lilt Pesce– è quello di un incontro tra due enti sulla prevenzione. La farmacia rappresenta il secondo luogo, dopo lo studio del medico, dell'incontro tra il cittadino e le necessità di cura. La farmacia può dare, grazie alla professionalità degli operatori, le prime informazioni. La convenzione – ha proseguito Pesce - è il primo passo per arrivare a campagne di screening con medici messi a disposizione dalla Lilt e momenti di informazione legati alle nostre campagne”.

“La cultura della prevenzione è importantissima – ha detto il presidente dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale Pasquali – è fondamentale scoprire il prima possibile se qualcosa non va. Lilt in questo è maestra”.

Questa collaborazione rappresenta solo l’inizio di un percorso che vedrà l’organizzazione di incontri, visite di prevenzione e iniziative di sensibilizzazione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e rafforzare il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.