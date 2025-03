Francese fermato in Vallese, correva a 224 km/h

Andava alla velocità di 224 km/h sulla A9, in Vallese. La polizia cantonale ha fermato un automobilista francese di 35 anni sorpreso a viaggiare a 224 km/h sull'autostrada, anziché i 120 consentiti. L’infrazione è stata contestata a Sion, poco prima delle 23:00. La patente di guida immediatamente revocata e denuncia per l'uomo. Ora l’automobilista rischia una pena detentiva da 1 a 4 anni, nonché il divieto di guidare per almeno 2 anni.