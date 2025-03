Record assoluto per le Ffs: 1,39 milioni di passeggeri al giorno

Record assoluto di viaggiatori per le Ferrovie Federali svizzere. Lo comunicano le stesse Ffs, che dicono come ‘’nel 2024 le Ffs hanno stabilito un nuovo record, trasportando ogni giorno 1,39 milioni di viaggiatori sui treni del traffico regionale e a lunga percorrenza’’.

‘’ L’aumento della domanda – spiegano - richiede un potenziamento dell’offerta ferroviaria. Per questo è necessario che le Ffs siano redditizie. La direzione presa è quella giusta: con un utile d’esercizio di 275 milioni di franchi, in leggera crescita rispetto all’anno precedente, le Ffs sono soddisfatte’’.

Sono sempre di più le persone che in Svizzera prediligono la ferrovia come mezzo di trasporto. Un record che si è tradotto in un risultato positivo per il traffico a lunga percorrenza. Da rilevare che anche Sbb Cargo International è tornata in attivo, mentre Ffs Cargo Svizzera ha registrato una perdita elevata. Complessivamente, l’azienda ha realizzato un utile di 275 milioni di franchi.

‘’Siamo soddisfatti del risultato, sebbene con qualche riserva – spiegano alla Ffs - . Misure di risparmio e di ottimizzazione dell’efficienza applicate con costanza hanno permesso di contenere la crescita dell’indebitamento. A medio termine le Ffs avranno tuttavia bisogno di un utile annuo di 500 milioni di franchi. L’aumento della domanda impone un costante ampliamento dell’offerta ferroviaria, e questo richiede che le Ffs siano redditizie’’.