Premio Info-Point Leggere le Montagne: i vincitori del concorso

L’edizione 2024 del Premio Info-Point Leggere le Montagne ha avuto il pregio di ottenere la partecipazione di tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola. Dodici istituti, ben distribuiti tra le tre aree della provincia, hanno voluto dare il loro contributo e soprattutto permettere agli studenti e alle studentesse di diventare protagonisti, esprimendo la propria sensibilità per il territorio dove vivono, il legame con le proprie radici e i desideri per il futuro.

Per il 2024 le Nazioni Unite hanno portato l’attenzione sulla necessità di individuare soluzioni per una montagna più sostenibile attraverso l'innovazione, l'adattamento e sul ruolo cruciale dei giovani per garantire un futuro alle terre alte. Il tema scelto dall'Onu risuona con forza nel titolo del premio di questa edizione e dell'Educational: "Soluzioni montane per un futuro sostenibile". È un invito a riflettere e agire per un domani in cui la montagna sia protagonista di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità che la abitano.

L’obiettivo del premio è quello di promuovere la letteratura di montagna, in particolare coinvolgendo i ragazzi e le ragazze delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado del Verbano Cusio Ossola per l’anno scolastico 2024/2025, offrendo loro l’opportunità di compiere un percorso che li renda protagonisti nella comprensione delle problematiche che riguardano i territori montani e tutti coloro che li vivono. L'incremento costante degli elaborati ricevuti negli anni scorsi ha reso indispensabile stabilirne un numero massimo per ciascuna classe. Nello specifico è stato posto il limite massimo di cinque racconti per ciascuna classe all’interno della prima categoria e quello di dieci post per ciascuna classe nella seconda categoria, affidando agli istituti/gruppo classe/insegnante la pre-scelta. Sono stati così inviati più di cento elaborati, che sono stati valutati con grande attenzione dalla giuria: Alessandro Chiello, Federica Corda, Simone Fornara, Maurizio Gentilini, Alberto Poletti, Anna Vittoria Rossano, Maria Giuliana Saletta, Francesca Tonossi, Claudio Zella, Sara Antiglio e Antonella Di Sessa (rappresentanti dell’ufficio scolastico IX ambito territoriale provinciale del Vco). Di seguito, dunque, i primi dieci classificati di entrambe le categorie.

Per la prima categoria, “Racconti fantastici o verosimili”, dedicata a studenti e studentesse delle classi terze degli istituti secondari di primo grado, i primi dieci classificati in ordine alfabetico per autore (tra i 44 elaborati ricevuti) sono: Elia Boretti, classe 3A dell’istituto comprensivo Gianni Rodari plesso Valstrona con “Il silenzio delle alpi”; Samuele Borgna, classe 3UN dell’istituto Rosmini di Domodossola con “I guardiani delle alpi”; Evan Bottacchi, classe 3A dell’istituto comprensivo Rina Monti Stella di Verbania con “Gli Yamai”; Giada Cottini, classe 3UN dell’istituto Rosmini di Domodossola con “Viviamo con quello che abbiamo”; Lucrezia Ferrozzi, classe 3B dell’istituto comprensivo Rodari plesso Crusinallo con “Il re della montagna”; Angelica Imperiali, classe 3A dell’istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno con “Blog in val Formazza miaoo”; Viola Massera, classe 3A dell’istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno con “Moonie e sunshine”; Anna Pinaglia, classe 3° dell’istituto comprensivo Bagnolini plesso di Vanzone con San Carlo con “La selva Anzaschina”; Alyssa Polara, classe 3A dell’istituto comprensivo Rina Monti Stella di Verbania con “Oceano e il cervo”; Celeste Scodellaro, classe 3A dell’istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno con “Lo scogliattolo dei bosci”.

Per la seconda categoria, dal titolo “Le Alpi in un post”, dedicata a studenti e studentesse di tutte le classi degli Istituti secondari di secondo grado, i primi undici classificati per un pari merito in ordine alfabetico per autore (tra i 64 post ricevuti) sono: Matilde Aresi, classe 5A L.S. dell’Iss Gobetti di Omegna con “Angelo di neve”; Chiara Cerottini, classe 5A L.S. dell’Iss Gobetti di Omegna con “Le forme del silenzio”; Beatrice Cerutti, classe 5A L.S. dell’Iss Gobetti di Omegna con “Il percorso della vita”; Joelia Cobo, classe 4A SIA dell’Iis Ferrini Franzosini di Verbania con “Bianco”; Viola Gagliardini, classe 4A C del liceo Spezia di Domodossola con “Notte”; Noemi Giovanola, classe 1B S del liceo Spezia di Domodossola con “Prospettive”; Alessia Lanza, classe 5° L.S. dell’Iss Gobetti di Omegna con “Ieri e oggi”; Rachele Romano, classe 1B S del liceo Spezia di Domodossola con “Un limite”; Maddalena Testori, classe 4A C del liceo Spezia di Domodossola con “Chiaroscuro”; Luca Vassallo, classe 4A SIA dell’Iis Ferrini Franzosini di Verbania con “Deserto bianco”; Lorenzo Zori, classe 4A SIA dell’Iis Ferrini Franzosini di Verbania con “Lascia andare”.

L’educational “Soluzioni montane per un futuro sostenibile”, tour organizzato come premio per i primi cinque classificati in entrambe le categorie grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco e degli sponsor di progetto, si terrà ad aprile 2025 e permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza del proprio territorio e di quello alpino in compagnia di professionisti e rappresentanti del segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. Questa sarà anche l’occasione per rivelare e premiare i vincitori del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, ovvero i primi tre classificati di entrambe le categorie.