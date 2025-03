Treni fermi in settimana: nuovo sciopero in arrivo

Nuovo sciopero dei treni, il secondo del mese, che causerà disagi nei giorni centrali di marzo. Dopo la protesta generale prevista per sabato 8 marzo, un'altra agitazione nazionale è stata indetta per il 18 e 19 marzo, questa volta per una durata di 23 ore. Il personale delle imprese ferroviarie incrocerà le braccia dalle 21 di martedì 18 marzo fino alla stessa ora del giorno successivo, mercoledì 19 marzo.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato, e coinvolgerà una vasta parte del comparto ferroviario, con impatti diretti sulle tratte nazionali e locali. Sebbene il Ministero dei Trasporti abbia già avvisato della possibile cancellazione o modifica di alcuni treni, è atteso un ulteriore comunicato per chiarire nel dettaglio le modifiche ai servizi ferroviari.

Inizialmente previsto per il fine settimana del 22 e 23 febbraio, lo sciopero era stato rinviato, ma ora torna ad agitare il settore dei trasporti, con una protesta che si estende su 23 ore.