Il dottor Franco Gandini proseguirà la sua attività fino a 72 anni

Il dottor Franco Gandini, medico di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale dell’Ossola, ha espresso la volontà di continuare la propria attività fino al compimento dei 72 anni di età e in virtù della normativa vigente in materia l’Asl VCO ha accolto la richiesta che consentirà al Dottore di proseguire il rapporto convenzionale fino all’età di 72 anni. Si coglie l’occasione per ringraziare a nome della Direzione generale il dottor Gandini per la volontà di continuare la sua attività professionale in un periodo di grave carenza di medici.