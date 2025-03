Bocciata la modifica alla legge elettorale regionale, Una Verbania a Sinistra: "Dal territorio si levi un fronte unito"

Il gruppo Una Verbania a Sinistra “si dichiara sconcertato dalla bocciatura nel consiglio regionale del Piemonte dell’ordine del giorno per riconoscere almeno un consigliere regionale per ogni provincia”.

Prosegue la nota del gruppo consigliare: “Se approvata, la proposta presentata dal gruppo Stati Uniti d'Europa avrebbe portato alla modifica della legge elettorale regionale, che attualmente non garantisce che ogni provincia del territorio piemontese abbia almeno un consigliere regionale e perciò non rispetta un principio della democrazia rappresentativa. Il Vco così non ha e non avrà rappresentanza nelle decisioni riguardanti il futuro della regione”.

“Non si trattava – si legge ancora nella nota - di una proposta di parte, ma di semplice buon senso e di rappresentanza democratica. Invece, a causa delle logiche di potere e di partito, il Vco ha perso una preziosissima occasione di portare la propria voce dove si decidono temi fondamentali per i cittadini come quelli della sanità e della salute pubblica. Auspichiamo che dal territorio si levi un fronte unito per continuare a rivendicare una rappresentanza che garantisca anche alla nostra provincia una presenza reale in consiglio regionale”.