La regione boccia la modifica alla legge elettorale, Noi Moderati: "Il Vco rischia di rimanere senza voce"

“In Regione è stato bocciato l’ordine del giorno che chiedeva una modifica della legge elettorale per garantire a tutte le province una rappresentanza diretta. Un vero peccato per il Vco e per tutti quei territori che rischiano di rimanere senza voce nelle istituzioni”. Così in una nota Ermanno Savoia, segretario provinciale di Noi Moderati Vco. “Noi, però, non ci fermiamo. Lavoreremo per trovare soluzioni concrete affinché la provincia sia dignitosamente rappresentata, senza dover sperare in posti calati dall’alto. La democrazia deve essere equilibrio e partecipazione”.