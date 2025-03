Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana all'insegna della pioggia e della neve, con miglioramento solo domenica in tarda mattinata. "Fino alle prime ore di domenica il Piemonte sarà sotto l'influsso di una vasta depressione avente il minimo in quota sulla Francia meridionale e sul golfo Ligure nei bassi strati. I fenomeni precipitativi connessi a tale struttura depressionaria - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - saranno deboli o moderati, localmente forti e a carattere di rovescio sul settore sudoccidentale stanotte e sul Piemonte settentrionale sabato. La quota neve sarà in lieve calo dai 1300 m ai 1000 m di sabato notte. E' previsto un miglioramento da domenica mattina, grazie all'allontanamento della depressione verso la catena pirenaica e il golfo di Biscaglia".

SABATO 15 MARZO 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto con schiarite dal tardo pomeriggio a partire dal settore meridionale. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, con locali forti picchi a carattere di rovescio su Canavese, Valli di Lanzo e zona del Lago Maggiore. Quota neve in lieve calo da 1300 a 1100 m. Zero termico: in lieve diminuzione sui 1500 m in serata. Venti: deboli localmente moderati da sud, sudest in montagna, deboli da nordest in pianura.

DOMENICA 16 MARZO 2025

Nuvolosità: residui annuvolamenti fino al primo mattino, più compatti sui settori settentrionali e occidentali. Ampie schiarite nelle ore successive con tempo soleggiato a eccezione di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Possibili locali banchi di nebbia sul basso Piemonte intorno all'alba. Precipitazioni: deboli residue al primo mattino sul Piemonte settentrionale e occidentale, nevose sopra i 1000-1100 m. Possibili piovaschi pomeridiani sui rilievi. Zero termico: stazionario sui 1500-1600 m. Venti: deboli localmente moderati da est, nordest su Alpi e pianure, da sud su Appennino, Astigiano e Alessandrino. Calma di vento altrove.