Coldiretti Piemonte, danni fauna selvatica: percentuale di risarcimento troppo bassa

E’ stato approvato uno stanziamento di 3.604.844,99 euro che andranno alle aziende agricole piemontesi che nel 2024 hanno subito danni economici da parte della fauna selvatica.

“Tale importo stanziato dalla Regione va a coprire solo l’83% dei danni periziati - spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -, percentuale non accettabile poiché le nostre imprese stanno vivendo, ormai da anni, una situazione insostenibile, aggravata, da gennaio 2022, dalla Peste Suina africana, con i numeri degli abbattimenti dei cinghiali si confermano ancora troppo bassi nell’anno in corso (sotto i 10 mila). Oltretutto il contributo non costituisce certo una soluzione, quanto il corretto e dovuto sostegno a quelle realtà produttive che, loro malgrado, sono costrette a vedere sacrificata parte, in alcuni casi anche in misura rilevante, della potenziale redditività derivante dallo svolgimento dell’attività aziendale. Continua il nostro pressing per cui abbiamo richiesto, attraverso una specifica lettera in Regione, al governatore, Alberto Cirio, e all’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, un puntuale intervento affinché gli indennizzi possano essere riconosciuti in misura integrale. Le misure stanziate attualmente sono mortificanti nei confronti di un settore di primaria rilevanza per il tessuto economico regionale”.