Filippo Ganna termina al secondo posto la Tirreno-Adriatico

Si è conclusa con un secondo posto nella classifica generale la Tirreno-Adriatico di Filippo Ganna. Il campione verbanese ha dato il via alla corsa a tappe – partita lunedì 10 marzo da Lido di Camaiore e arrivata oggi a San Benedetto del Tronto – con una vittoria nella prova a cronometro, che gli è valsa la conquista della maglia azzurra del leader. Maglia che Ganna ha mantenuto fino alla fine della sesta tappa, andata in scena nella giornata di ieri, quando ha dovuto arrendersi a Juan Ayuso, spagnolo della Uae Team Emirates.

Nella tappa odierna – vinta da Jonathan Milan - Ganna non ha raggiunto lo spagnolo, che è rimasto al primo posto nella classifica generale, con un vantaggio di 35 secondi. La sua corsa si conclude dunque con un’ottima medaglia d’argento, in vista delle grandi corse a tappe in programma nei prossimi mesi.