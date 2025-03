Oggi è la giornata in memoria delle vittime del Covid

Si celebra oggi, 18 marzo, la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, istituita con legge dal Senato. Esattamente cinque anni fa infatti, il 18 marzo 2020, i camion dell'esercito portavano via da Bergamo centinaia di bare con morti destinati alla cremazione. Immagini che rimangono scolpite negli occhi di tutti, così come il sentimento di paura, dolore e frustrazione per quanto stava accadendo in tutto il mondo. La giornata è stata istituita nel 2021 e vuole ricordare tutte le persone che sono state vittime dell'epidemia da Coronavirus. Nel Verbano Cusio Ossola in quell'anno i decessi attribuibili al Covid furono 254, circa il 10,7 per cento del totale.