Sono 71 le truffe agli anziani scoperte nel 2024 nel Vco

Sono 71 le truffe agli anziani scoperte nel 2024 nel Verbano Cusio Ossola. A fornire la cifra, durante la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Vietato truffare”, è stato il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Domenico Baldassarre.





“Scoperte – ha proseguito – che ci hanno consentito di individuare vere e proprie organizzazione che s’avvalgono di call center clandestini, clonano i numeri delle forze dell’ordine. La vittima designata è realmente convinta di parlare col comando dei carabinieri di Verbania anziché, come accade spesso, con un cellulare a Napoli o un call center dell’Europa dell’Est. Qualcuno ha capito che sul Vco conviene investire perché oltre il 30% della popolazione è di over 65".

"Gli anziani vengono presi di mira - ha aggiunto il questore, Giancarlo Conte - perché, per abitudine, mantengono il numero di telefonia fisso, i loro nominativi compaiono sulle pagine bianche, per abitudine tengono i cotanti in casa e conservano ori e preziosi che per loro hanno valore soprattutto affettivo perché appartenenti a persone che non ci sono più. I truffatori si presentano come addetti delle compagne erogatrici di luce, gas e acqua o esponenti delle forze dell’ordine ed hanno acquisito capacità tali da trarre in inganno i tuffati”.

In “Vietato truffare” sono impegnate anche Guardia di finanza, presente alla conferenza stampa col comandante colonnello Antonello Reni, e la Polizia locale, rappresentata dalla vice comandante Ilaria Salmi.

“L’intento – precisa il vice Prefetto Vicario, Gerardo Corvatta – è quello di arginare il fenomeno, debellarlo purtroppo è quasi impossibile".

Per Auser Verbania c’era il presidente, Loris Babetto: “Come associazione per una terza età attiva collaboriamo con azioni di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e di supporto psicologico alle vittime”. Azioni rivolte all’intera comunità che si stanno rivelando utili. Spesso la presenza di sconosciuti sospetti viene segnalata proprio dai vicini di casa o dai condomini.

“Supportiamo l’operazione con 20.000 euro – informa il sindaco, Giandomenico Albertella – per garantire la sicurezza, motivo d’orgoglio per tutto il Verbano Cusio Ossola. Aumentare il livello di sicurezza dei cittadini, soprattutto degli anziani e delle loro famiglie è importante”.