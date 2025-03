Il Marconi Galletti Einaudi ricorda il prof. Mauro Magrì a dieci anni dalla scomparsa

L’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi di Domodossola ha voluto ricordare, a 10 anni dalla morte, la figura del prof. Mauro Magrì, prima insegnante di Matematica e Fisica al Liceo Spezia, poi per diversi anni dirigente scolastico all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi, oggi accorpato al “Marconi” e al Professionale “Galletti”.

Lo ha fatto attraverso una targa commemorativa inaugurata lunedì scorso nell’atrio della sede di via Matilde Ceretti 23, accanto al busto di Gian Giacomo Galletti, promotore di scuole in città e nella vicina Val Bognanco. La scopertura della targa è avvenuta ad opera dei figli di Magrì Alessandro e Massimo, presenti insieme alla moglie, Marinella Finazzi, all’incontro fra insegnanti, ex insegnanti e operatori scolastici che si è tenuto nell’aula magna del plesso di via Ceretti.

Introdotti dall’attuale dirigente scolastico, Gaudenzio D'Andrea, alcuni ex colleghi di Magrì hanno portato le loro testimonianze e ricordi; Massimo Magrì ha ringraziato i presenti anche a nome dei suoi familiari. La cerimonia, molto semplice nel suo svolgimento, si è conclusa con un rinfresco offerto dalla scuola nei rinnovati spazi della biblioteca e sala di lettura, sempre in via Ceretti.