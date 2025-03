Sconfitta amara per la Findomo Pediacooph24 a Ivrea: 81-72

Sconfitta ad Ivrea per la Findomo Pediacooph24. Gli ossolani hanno ceduto per 81-72, rincorrendo di fatto per tutta la partita. I padroni di casa, trascinati da Tomalino (23) e Nardi (22) hanno ottenuto due punti molto importanti in chiave classifica, prendendosi anche il vantaggio nel doppio confronto. I play-off non sono in discussione, visto il margine sulla nona, ma in trasferta la squadra di Scillone per essere competitiva ai massimi livelli deve fare uno step di crescita. Non sono bastati i 21 di Donaddio e i 19 di Nagini.

"La differenza l'ha fatta la difesa: nel primo tempo abbiamo subito 47 punti, che sono troppi. Il terzo quarto poi non ci ha visti quasi mai pericolosi in attacco, con soli 10 punti segnati: siamo piombati a meno 15 e poi risalire diventa dura. Ci abbiamo provato, siamo arrivati comunque vicini nell'ultimo periodo, ma non siamo riusciti ad agganciarli. Peccato, un ko che non ci voleva - le parole di Matteo Donaddio.