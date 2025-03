Il risveglio della primavera: a Vagna si festeggia con polenta, tradizione e musica

Domenica 30 marzo, il gruppo Arsciol di Vagna, organizza presso la sede del gruppo (ex scuole di Vagna- Tagliaroli) “il risveglio della Primevera”. Ore 12 distribuzione di polenta e bruscitt, verza, nustran, strachin e un buon vin! Possibilità anche d’asporto. Il gruppo avvisa che “l’è gradita la prenutaziun (Assunta 339 2272649)… e par rilasas, un pò at musica. A va specium in tanti, par divertis”.