"Ripuliamo casa nostra", una giornata ecologica ad Anzola

Il comune di Anzola organizza, per sabato 29 marzo, una giornata ecologica dal titolo “Ripuliamo casa nostra”. I cittadini sono invitati a partecipare, in forma volontaria, alla giornata di pulizia e cura dell’ambiente, contro l’abbandono dei rifiuti in natura.

Il ritrovo per i volontari è fissato per le 8.30 in piazza San Rocco, dove verranno distribuiti i sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Si raccomanda a tutti i partecipanti di indossare indumenti comodi, guanti da lavoro e gilet catarifrangenti. Al termine della giornata un momento conviviale per tutti i volontari. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0323 83909.