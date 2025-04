Temperature in aumento e instabilità della neve: pericolo valanghe 2-Moderato nel fine settimana

Pericolo valanghe in aumento, fino a 2-Moderato, a partire dal pomeriggio di sabato 12 aprile: è quanto previsto da Arpa Piemonte nel consueto bollettino del fine settimana. Negli ultimi giorni il manto nevoso è caratterizzato da un generale assestamento e consolidamento dovuto a cicli di fusione e rigelo della neve.

Si deve però prestare particolare attenzione alla neve bagnata soprattutto sui pendii soleggiati, in caso di forte riscaldamento diurno o ancor più in caso di pioggia su neve. In questi casi le condizioni di stabilità possono cambiare repentinamente e occorre dunque valutare con attenzione gli orari di partenza e rientro.

Il pericolo valanghe aumenta dunque da sabati pomeriggio a causa del rialzo termico e della copertura nuvolosa che determineranno l'umidificazione e lo scarso rigelo notturno anche ad alta quota. Per la giornata di domenica, data l'incertezza delle precipitazioni attese, con una quota neve inizialmente superiore ai 2000 metri, è possibile un ulteriore aumento.