Giornata della Terra: i consigli di Arpa Piemonte per ridurre l'impatto ambientale

Dal 22 al 28 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata della Terra, un’occasione unica per sensibilizzare cittadini, aziende e istituzioni sull’importanza della tutela del nostro pianeta. Questo evento, giunto alla sua 55esima edizione, ha come obiettivo principale quello di promuovere azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico, ridurre l’inquinamento e proteggere le risorse naturali.

Ogni anno, durante questa settimana, vengono organizzati eventi e attività per promuovere comportamenti virtuosi: dalla riduzione dei rifiuti alla riforestazione, dall’uso di mezzi di trasporto sostenibili alla tutela delle risorse idriche, l’obiettivo è diffondere la consapevolezza che ogni scelta quotidiana ha il potere di fare la differenza.

Arpa Piemonte partecipa alla manifestazione con interventi di educazione ambientale nelle scuole ponendo particolare attenzione alla biodiversità che caratterizza il paesaggio rurale tradizionale. Un tema focale nel piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che prevede, tra le sue azioni principali, di sostenere le tecniche e le pratiche ad esso collegati in quanto ambiente elettivo per avviare strategie di sicurezza alimentare, di tutela della biodiversità e di insediamento che facciano riferimento a stili di vita a bassa impronta di carbonio.

Inoltre, Arpa Piemonte consiglia alcune azioni che tutti i cittadini possono adottare nella vita quotidiana per ridurre l’impatto ambientale e proteggere la biodiversità. Tra queste, per esempio:

- Ridurre i rifiuti: preferire prodotti con imballaggi riciclabili e limitare l’uso della plastica monouso, contribuendo così alla riduzione della plastica che danneggia gli ecosistemi.

- Risparmiare energia: spegnere luci inutilizzate, scegliere elettrodomestici a basso consumo e optare per fonti di energia rinnovabile, per ridurre l’impatto sul clima e la biodiversità.

- Utilizzare mezzi di trasporto ecologici: camminare, usare la bicicletta o i mezzi pubblici per ridurre le emissioni e preservare gli habitat naturali minacciati dall'inquinamento atmosferico.

- Proteggere le risorse idriche: chiudere il rubinetto quando non serve, utilizzare elettrodomestici a pieno carico e preferire tecniche di irrigazione sostenibili, che evitano il deterioramento degli ecosistemi acquatici e contribuiscono alla conservazione della biodiversità.

- Partecipare a progetti di riforestazione e tutela della biodiversità: Piantare alberi, proteggere la fauna locale e supportare progetti di tutela della biodiversità, con un focus particolare sulle aree rurali dove la biodiversità è più vulnerabile.

La tutela del nostro pianeta è una responsabilità che deve essere condivisa tra tutti: cittadini, aziende, istituzioni, studenti. Ogni piccolo gesto conta e può avere un impatto positivo sul nostro ambiente.