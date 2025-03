Successo per la primaria di Calice alla Coppa Lorenzi

Primo e secondo posto rispettivamente per le classi quarta e terza della scuola primaria di Calice nel concorso "Coppa Lorenzi" dedicata alla matematica. Si tratta di una gara a livello nazionale, organizzata dall’associazione Mateinitaly, pensata per gli alunni della scuola primaria.

La competizione si è svolta a febbraio e agli alunni sono stati proposti problemi ai ragazzi divisi in gruppi di lavoro, problemi che richiedevano intuizione e immaginazione, pianificazione e flessibilità cognitiva per essere risolti.

In questi giochi matematici si sono distinte le classi quarta e terza del plesso di Calice che da quasi tre anni porta avanti una sperimentazione didattica basata sul modello organizzativo finlandese. La classe quarta si è dunque piazzata al primo posto della classifica nazionale e la classe terza al secondo, a pari merito con altri istituti di un’altra provincia.

"Esattamente come avviene in Finlandia - spiega la Dirigente scolastica Patrizia Taglianetti - a Calice il concetto di classe è in parte superato e si lavora per gruppi e sottogruppi di apprendimento dove ogni alunno può trovare ciò di cui ha più bisogno: un approfondimento, un recupero o lo sviluppo di un particolare talento. Questo sistema favorisce l’inclusione e lo sviluppo delle competenze sociali."

"Anche gli ambienti sono strutturati per agevolare sia il lavoro individuale che in gruppo, con isole di banchi uniti o banchi centrali intorno ai quali i bambini si confrontano. Apprendimento basato su problemi, consentendo così agli alunni di affrontare problemi reali; didattica laboratoriale che integra esperimenti e attività pratiche per rendere i concetti matematici più concreti e tangibili; uso delle tecnologie digitali con software educativi che offrono diverse modalità di apprendimento interattivo; approccio interdisciplinare".

Il 1° Circolo ha anche partecipato ai campionati juniores individuali ed è in attesa di sapere se avrà un alunno alle finali presso l’università Bocconi di Milano.