Altre due finali territoriali per le giovanili maschili del 2mila8volley Domodossola

Dopo lo storico successo dell'Under 17 maschile che ha ottenuto ad Acqui Terme una storica medaglia d'argento ai campionati di categoria territoriali ed è entrata di diritto tra le otto migliori squadre del Piemonte (la fase regionale è iniziata lo scorso week-end), l'a.s.d. 2mila8volley Domodossola continua a raggiungere ottimi successi con le proprie giovanili maschili.

Domenica 16 marzo, proprio a Domodossola, si sono infatti tenute le finali della categoria Under 15 alle quali hanno partecipato, oltre agli ossolani padroni di casa, anche Acqui terme, Novi Ligure e Verbania. L'evento sportivo ha attirato numerosi tifosi nei due impianti di gioco e l'organizzazione è stata impeccabile, tanto da meritare il plauso di tutte le squadre partecipanti e della federazione pallavolo. I giovani del 2mila8volley Domodossola si sono classificati terzi, avendo perso la bellissima semifinale contro Acqui termine.

Una partita tanto bella, quanto faticosa, che ha visto Francavilla & compagni passare per due volte in vantaggio, venire raggiunti dagli ospiti e poi perdere un tie-break infinito solo per una palla (15 a 17), dopo aver avuto la possibilità di chiudere 16 a 14. La sconfitta in semifinale che, ripetiamo, è arrivata per un soffio, non ha consentito ai domesi di accedere (come invece i compagni più grandi dell'Under 17) alla fase regionale e arrivare quindi tra le prime otto squadre del Piemonte.

Tuttavia, a detta di tutti (compresi tifosi e squadre avversarie), la squadra del 2mila8volley Domodossola si può tranquillamente considerare alla pari delle squadre che invece l'accesso alla fase regionale l'hanno centrato. Il DS De Vito commenta così il risultato "Al di là dell'amaro in bocca per aver perso di un soffio una semifinale che non ci ha visto sicuramente inferiori agli avversari, siamo estremamente orgogliosi di questi ragazzi e del percorso di crescita che hanno fatto in questi anni. Siamo ormai a tutti gli effetti una delle realtà di pallavolo giovanile maschile più importanti del Piemonte. Questo gruppo inoltre ha davanti a sé ancora tanti anni di settore giovanile e quindi potrà rigiocarsi la vittoria tra qualche tempo".

Domenica 23/03 invece è andata in scena l'ultima delle finali di categoria giovanile alle quali Domodossola si è qualificata. Ad Occimiano (AL) infatti si è svolta la final-six del campionato Under 12 maschile (bambini nati nel 2013). Domodossola, nella semifinale a tre squadre (così è prevede la formula per questo campionato giovanile), ha affrontato prima il Volley Vercelli e poi i padroni di casa dell'Occimiano.

Nel primo combattutissimo match gli ossolani hanno perso 3 a 0 , ma due set per un solo punto 15-14 (non è infatti previsto il doppio punto di vantaggio come la pallavolo dei grandi); nel secondo Domo, dopo essersi portato sull'1 a 1, ha poi ceduto nel terzo ed ultimo set. Anche nella finalina per il quinto-sesto posto i domesi si sono poi dovuti arrendere ad Acqui terme. un risultato comunque storico anche in questo caso, soprattutto se si pensa che i domesi erano tutti esordienti in categoria ed erano alla loro primissima esperienza in una finale. Il percorso dei giovani ossolani è andato in crescendo, fino alla qualificazione alla finale proprio nell'ultima partita di campionato.

L'asd 2mila8volley Domodossola ha raggiunto quest'anno tre finali territoriali in tre categorie giovanili maschili differenti: under 12 m, under 15 m e under 17 m. Un bel traguardo che porta in alto il nome di Domodossola in tutto il Piemonte.