Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend a due facce: sabato con le nuvole, domenica co sole. "La discesa di una saccatura dalle Isole Britanniche richiama flussi nord orientali più umidi nei bassi strati e permette l'attivazione di piogge da sbarramento o locali rovesci soprattutto sul Cuneese; permarranno e si intensificheranno i venti settentrionali sulle Alpi fino a forti o molto forti in quota nella giornata di domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -. Ben soleggiato domenica e lunedì, con temperature massime sopra ai 20-22 °C.".

SABATO 29 MARZO 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte nuvoloso per nubi medio-alte, più compatte sul Cuneese; locali schiarite in pianura, soprattutto a nord del Po in serata. Precipitazioni: possibili locali rovesci, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi, più probabili sul Piemonte sudoccidentale. Quota neve sui 1500-1800 m. Zero termico: in calo al primo mattino fino ai 1900-2000 m sulle Alpi e 2000-2100 m altrove; successivo graduale rialzo, fino ai 2400-2600 m in serata, con valori inferiori, sui 2100 m, sulle Alpi occidentali di confine. Venti: moderati nordorientali in montagna, localmente forti in quota dal pomeriggio; deboli o moderati tra nord e nordovest in pianura; rinforzi di foehn nelle vallate alpine, localmente estesi alle prime pianure adiacenti, in particolare del settore orientale.

DOMENICA 30 MARZO 2025

Nuvolosità: cielo sereno con transito di velature al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in graduale forte aumento fino ai 2800-3000 m in tarda serata; valori inferiori, sui 2500 m, sulle Alpi nord-occidentali di confine. Venti: in montagna dapprima da nordest moderati in rotazione ed intensificazione a forti da nordovest, locali rinforzi in quota fino a molto forti. Deboli tra nord e ovest in pianura, con rinforzi di foehn nelle vallate alpine.