Fabbrica di Carta: Francesca Zammaretti, Roberta Battro e Alberto Paleari protagonisti della terza giornata

Terza giornata di appuntamenti per la 27esima edizione della Fabbrica di Carta, il festival letterario di Villadossola. Martedì 29 aprile sono tre gli incontri con gli autori in programma al centro culturale La Fabbrica.

Si inizia alle 17.00 con la presentazione del libro “Sconfina, Beatrice!” di Francesca Zammaretti, edito da Alcatraz. Un romanzo autobiografico che mette al centro il rapporto dell’autrice con il territorio del Verbano Cusio Ossola, mostrando confini reali e psicologici. Una storia di liberazione e rinascita.

Alle 18.00 Roberta Battro presenta “Nathan the blame”. il romanzo vede protagonista Nathan, un uomo che vive con il senso di colpa per non aver salvato due amici da una tragedia. L’incontro con Amelia lo aiuterà a superare il dolore e il rimorso.

Il programma si chiude alle 21.00 con la presentazione di “Viaggio sentimentale nella Resistenza”, ultimo libro di Alberto Paleari, edito da MonteRosa Edizioni. Il volume raccoglie quattro racconti uniti dal tema della Resistenza, seguendo le tracce dei partigiani dal Vco alle isole.

Anche per la giornata di oggi è possibile, per tutti i visitatori, partecipare al gioco “Totoincipit” per aggiudicarsi i libri messi in palio e visitare la mostra "Con un libro..." con opere di artisti locali e dai ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per persone con disabilità di Pieve Vergonte – Ciss Ossola.