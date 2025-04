Si pedala per ricordare Matilde Cara

Una pedalata in giallo, per promuovere l'uso della bicicletta, trascorrere qualche ora in allegria e raccogliere fondi per una causa solidale: FiabVco, in collaborazione con Matibellula Odv, l'organizzazione di volontariato nata in memoria di Matilde Cara, organizza per sabato 3 maggio una pedalata solidale. “Pedalando con Matibellula”.

"Sono tutti invitati a partecipare a questa iniziativa - spiega Anna Fovanna VicePresidente FiabVco - che partirà dall’Ossola Outdoor center di Crevoladossola e si concluderà alla Collina dello Sport a Villadossola, lungo la Ciclabile del Toce, dove vi sarà anche un momento di letture dal diario di Matilde e giochi liberi e un piccolo percorso per i bimbi in bici presenti".

Il ritrovo presso l’Ossola Outdoor Center è fissato per le 14, alle 14.30 la partenza per la Collina dello Sport a Villadossola, alle 16 la merenda in compagnia con i prodotti solidali della Associazione Albatros. Il rientro sarà alle 17 insieme o in autonomia. "La pedalata è adatta a tutti - prosegue Anna Fovanna - ma non sono ammessi monopattini e bici con rotelle, il casco è vivamente consigliato, così come indossare qualcosa di giallo per l'occasione".

Fiab Vco è un'associazione di promozione sociale ambientalista, con l'obiettivo principale di diffondere l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, sia per uso quotidiano che per la pratica dell'escursionismo. L'iniziativa di sabato 3 maggio è organizzata in collaborazione con l’associazione Matibellula ODV, nata in memoria di Matilde Cara, scomparsa nel 2021 a soli dieci anni, nel ricordo della sua lotta contro il tumore infantile. L'iscrizione alla pedalata va effettuata sul sito www.fiabvco.it.