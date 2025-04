Il Comitato Ossolano Ferma il Riarmo torna in piazza contro il riarmo europeo

Il Comitato Ossolano Ferma il Riarmo promuove per sabato 3 maggio, alle ore 20, una manifestazione pubblica per il disarmo, in piazza Repubblica dell’Ossola. L’evento si terrà anche in caso di maltempo ed è parte della campagna europea “Ferma il riarmo”, nata per chiedere un cambio di rotta sulle politiche militari e sulla crescente spesa per armamenti.

Il Coordinamento Ossola Solidale è una realtà spontanea, autorganizzata e autofinanziata, formata da persone di diverse esperienze, convinzioni ideali, culturali e religiose. Dopo l’incontro pubblico del 15 marzo scorso, il Coordinamento rilancia il proprio impegno per un percorso antimilitarista fatto anche di eventi culturali e sociali.

La campagna, promossa a livello europeo, denuncia l’aumento continuo della spesa militare globale negli ultimi due decenni. Secondo il manifesto ufficiale, investire in armamenti toglie risorse vitali alla sanità pubblica, all’istruzione, al lavoro dignitoso, alla lotta alla povertà e alla transizione ecologica.

“Come possiamo affrontare le vere emergenze del nostro tempo se continuiamo ad aumentare le spese militari?”, chiedono i promotori. Per approfondire: www.fermailriarmo.it