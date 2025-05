Serata informativa con Protezione civile Vco e volontari del soccorso di Villadossola

Se hai voglia di metterti in gioco, di aiutare il prossimo e di essere parte attiva nella vita della tua comunità, non perdere l’occasione di partecipare alla serata informativa organizzata in collaborazione con la Protezione Civile Vco e i Volontari del Soccorso di Villadossola.

L'incontro si terrà questa sera, martedì 29 aprile, alle ore 20:30, presso il Teatro Comunale Ricreatorio di Vogogna. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo del volontariato di protezione civile e soccorso.

Durante la serata, alcuni rappresentanti delle due realtà racconteranno la loro esperienza, illustrando il percorso di formazione, le attività quotidiane e i diversi ambiti in cui è possibile offrire il proprio aiuto: dalle emergenze ambientali agli interventi sanitari, dalla gestione degli eventi alla sicurezza della cittadinanza.

Sarà l’occasione ideale per comprendere il valore umano e sociale di questo tipo di impegno, per scoprire come vengono organizzati gli interventi e quali competenze si acquisiscono nel corso del tempo. I volontari risponderanno inoltre a tutte le domande e forniranno informazioni pratiche su come entrare a far parte delle loro squadre operative.