Arrestato un 21enne residente a Mergozzo: aveva aggredito e rapinato un minore

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Gravellona Toce hanno arrestato un 21enne, di origini straniere e residente nel comune di Mergozzo, colpito da un ordine di carcerazione spiccato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, per i reati di lesioni personali e rapina in concorso ai danni di un ragazzo minore all’epoca dei fatti e residente nel capoluogo verbanese.

I fatti risalgono all’autunno del 2022 quando la vittima, nel trovarsi a trascorrere la serata in un noto locale notturno dell’Ossola, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, tra cui alcuni conoscenti con i quali aveva avuto nel passato dei dissidi. L’incontro ha fatto riemergere i vecchi astii ma la vittima, al fine di evitare che la situazione potesse degenerare, evitava di assecondare le provocazioni del gruppo, anzi si intratteneva all’interno del locale per evitare di trovarsi protagonista di uno scontro all’esterno dello stesso. Al termine della serata la vittima, insieme ad alcuni amici, lasciava il locale per recarsi a casa, intrattenendosi per pochi minuti nei pressi del parcheggio del locale prima di allontanarsi. Durante questi momenti di attesa il 21enne è stato raggiunto dal conoscente che aveva incontrato all’interno del locale insieme ad un altro ragazzo a lui sconosciuto e con suo stupore veniva aggredito fisicamente da quest’ultimo che, dopo averlo più volte colpito e fatto cadere a terra, riusciva anche ad impossessarsi delle scarpe della vittima per poi darsi alla fuga. L’aggressione è terminata in pochi minuti anche grazie all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda che stava transitando in quel momento.

Il ragazzo aggredito non passava inosservato ai militari che si fermavano fornendo i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario allertato e iniziando a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione dell’accaduto. Acquisita la notizia di reato i militari della stazione di Premosello Chiovenda iniziavano un’attività d’indagine serrata, per potere individuare i responsabili delle condotte violente e, sia con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti che con l’individuazione delle persone lì presenti che hanno assistito all’aggressione, sono riusciti ad individuare i responsabili.

La successiva attività investigativa ha permesso di dare anche un’identità ai tre ragazzi, grazie anche all’accurata descrizione fornita in sede di denuncia da parte della persona offesa e il quadro probatorio raccolto ha permesso di deferire in stato di libertà i responsabili all’autorità giudiziaria. A seguito della vicenda uno dei tre responsabili è stato destinatario, nei giorni scorsi, di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verbania per i reati di lesioni personali aggravate e rapina e dovrà scontare due anni di reclusione. Dopo le incombenze di rito il 21enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Verbania.