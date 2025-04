Litiga con la fidanzata e le sfonda il parabrezza dell'auto con un pugno

Nella nottata di ieri gli agenti addetti al controllo del territorio sono intervenuti per un lite tra due fidanzati, scaturita per futili motivi. L’uomo avrebbe danneggiato l’auto della donna sferrando un pugno contro il parabrezza, causandone la rottura. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la situazione e l’ adozione dei provvedimenti conseguenti.